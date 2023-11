Fraport Quartalszahlen erwartet: Prognose verspricht Umsatzplus und Gewinnsteigerung

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Fraport, das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main, wird in 124 Tagen seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Fraport Aktie.

Die Fraport Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,57 Mrd. EUR und wird bald ihre neuen Quartalszahlen präsentieren. Analysten erwarten ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im 4. Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 826,60 Mio. EUR, nun wird mit einem Sprung um +138,27 Prozent auf 1,97 Mrd. EUR gerechnet. Auch der Gewinn soll deutlich steigen und voraussichtlich um +275,00% auf 249,75 Mio. EUR ansteigen.

Für das gesamte Jahr sind die Prognosen ebenfalls optimistisch: Der Umsatz soll um +138,27 Prozent steigenfallen und der Gewinn um +275,00 Prozent auf 458,63 Mio. EUR anwachsen. Im Vergleich zum Vorjahr (122,30 Mio.EUR) bleibt der Gewinn weiterhin positiv.

Der aktuelle Kurs der Aktie hat sich in den letzten 30 Tagen bereits um +9,49% verändert.

Analysten schätzen den Aktienkurs für die nächsten zwölf Monate höher ein: Bei einem Kurs von 58,40 EUR würde dies einen Gewinn von +13 ,22% bedeuten.

Gemäß Charttechnik zeigt sich bei Fraport ein starker positiver Kurstrend; es gibt keinen Widerstand durch den gleitenden Durchschnitt 50.

Die kommenden Quartalszahlen sowie die erwartete Entwicklung der Fraport Aktie ziehen das Interesse der Aktionäre auf sich. Analysten prognostizieren ein Umsatzplus und einen Gewinnanstieg im Vergleich zum Vorjahr. Auch die Charttechnik deutet auf einen positiven Kurstrend hin.

Aktionäre sollten jedoch beachten, dass es sich hierbei um Schätzungen handelt und keine Investitionsempfehlung abgegeben wird. Es ist ratsam, fundierte Entscheidungen auf Basis weiterer Informationen zu treffen.

