Fraport Quartalszahlen Voraussicht: Erwartung eines Umsatzanstiegs von +138,27% und Gewinnsteigerung von +275%

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

In 135 Tagen wird das Unternehmen Fraport mit Sitz in Frankfurt am Main seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt, mit welchem Umsatz und Gewinnzahlen zu rechnen ist. Auch die Entwicklung der Fraport-Aktie im Vergleich zum Vorjahr interessiert viele.

Die Fraport-Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,57 Mrd. EUR. In 135 Tagen werden die neuen Quartalszahlen verkündet. Analysten rechnen aktuell mit einem starken Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal, nämlich einem Anstieg um +138,27 Prozent auf 1,97 Mrd. EUR (im Vergleich zu 826,60 Mio. EUR im vierten Quartal 2022). Der Gewinn soll sich ebenfalls deutlich verändern und voraussichtlich um +275,00% auf 249,75 Mio. EUR steigen.

Auf Jahressicht sind die Analysten optimistisch: Der Umsatz soll um +138,27 Prozent steigen und der Gewinn soll sich voraussichtlich um +275,00 Prozent auf 458,63 Mio. EUR erhöhen (im Vergleich zu 122,30 Mio. EUR im Vorjahr). Der Gewinn pro Aktie würde somit auf Jahressicht bei 1,43 EUR liegen.

Aktionäre beobachten bereits jetzt den Kurs der Fraport-Aktie in Erwartung der Quartalszahlen: In den letzten 30 Tagen ist er um +4,69% gestiegen.

Analysten schätzen die Auswirkungen dieser Zahlen auf den Aktienkurs ein. Auf Sicht von 12 Monaten wird ein Kurs von 58,40 EUR erwartet, was einen Gewinn von +15,78% bedeuten würde.

Die Charttechnik zeigt einen stark positiven Kurstrend bei Fraport. Der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Tage bietet keinen Widerstand.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Quartalszahlen tatsächlich entwickeln und welche Auswirkungen sie auf den Aktienkurs haben werden. Aktionäre können jedoch aufgrund der bisherigen Schätzungen mit positiven Entwicklungen rechnen.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Fraport-Analyse von 04.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich Fraport jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Fraport Aktie

Fraport: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...