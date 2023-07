Fraport Quartalszahlen: Umsatzrückgang und Gewinnsteigerung erwartet in 121 Tagen

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

In 121 Tagen wird das Fraport Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Fraport Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Fraport Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,48 Mrd. EUR und wird in 121 Tagen ihre neuen Quartalszahlen bekanntgeben. Die Analystenhäuser erwarten laut Datenanalyse einen leichten Rückgang des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im 3. Quartal 2022 konnte Fraport einen Umsatz von 1,02 Mrd. EUR erzielen, während nun ein Rückgang um 0,00% auf 1,06 Mrd. EUR prognostiziert wird. Der Gewinn soll voraussichtlich um +40,30% auf 160,92 Mio. EUR steigen.

Auf Jahressicht sind die Analysten optimistisch gestimmt und rechnen mit einem Anstieg des Umsatzes um +14,00% und des...