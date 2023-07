Fraport Quartalszahlen: Umsatz, Gewinn und Aktienkurs Prognosen für Q3 im Überblick

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

In nur 115 Tagen wird das Fraport Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorstellen. Aktionäre und Analysten sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen sie erwarten können. Außerdem stellt sich die Frage, wie sich die Fraport Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Die Marktkapitalisierung der Fraport Aktie beläuft sich derzeit auf 4,59 Mrd. EUR. Somit ist es interessant zu sehen, welche neuen Informationen die Quartalszahlen bringen werden. Die Erwartungen der Analystenhäuser deuten zurzeit auf ein geringfügiges Umsatzminus gegenüber dem Vorquartal hin. Im dritten Quartal 2022 konnte Fraport einen Umsatz von 1,02 Mrd. EUR verzeichnen, während nun ein leichter Rückgang um 0,00 Prozent auf 1,06 Mrd. EUR erwartet wird.

Auch der Gewinn soll laut Prognosen steigen und...