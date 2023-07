Fraport Quartalszahlen in der Prognose: Umsatzminus erwartet, doch Gewinnsteigerung in Sicht

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Frankfurt am Main, Germany – Die Aktionäre des Fraport Unternehmens warten gespannt auf die Vorstellung der Quartalszahlen für das 3. Quartal. In nur 109 Tagen wird das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main, Germany seine Ergebnisse präsentieren. Doch wie sehen die Umsatz- und Gewinnzahlen aus? Und was können Anleger von der Entwicklung der Fraport Aktie erwarten?

Die aktuellen Prognosen deuten auf ein leichtes Umsatzminus hin. Im 3. Quartal des vergangenen Jahres erzielte Fraport einen Umsatz von 1,02 Mrd. EUR. Laut den aktuellen Schätzungen wird dieser Wert voraussichtlich um 0,00 Prozent auf 1,06 Mrd. EUR fallen.

Auch beim Gewinn gibt es Veränderungen zu erwarten. Analysten gehen davon aus, dass sich der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um +40,30% erhöhen wird und somit bei etwa 160,92 Mio. EUR liegen könnte.

Trotz des...