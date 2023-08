Fraport Quartalszahlen: Gewinnerwartungen steigen trotz Umsatzrückgang

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Fraport, das in Frankfurt am Main ansässige Unternehmen, wird seine Quartalszahlen für das dritte Quartal in 82 Tagen veröffentlichen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen und interessieren sich dafür, wie sich die Fraport-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Die Marktkapitalisierung der Fraport-Aktie beträgt derzeit 4,61 Milliarden Euro. In wenigen Tagen werden also die neuen Quartalszahlen bekannt gegeben. Analysten gehen davon aus, dass es im Vergleich zum vorherigen Quartal zu einem leichten Umsatzrückgang kommen wird. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz von Fraport noch 1,02 Milliarden Euro. Für dieses Jahr wird eine leichte Verringerung auf 1,09 Milliarden Euro erwartet. Der Gewinn soll hingegen voraussichtlich um etwa 48,40 Prozent auf 170,21 Millionen Euro steigen.

Die langfristige...