Fraport Quartalszahlen: Erwartungen und Prognosen für Q3 - Marktkapitalisierung und Kursanstieg

In nur 99 Tagen wird das in Frankfurt am Main ansässige Unternehmen Fraport seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentieren. Aktionäre sind gespannt darauf, welchen Umsatz und Gewinn das Unternehmen verzeichnen wird. Auch der Vergleich mit dem Vorjahr ist interessant.

Die Fraport Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,49 Mrd. EUR und in knapp 99 Tagen werden die neuen Quartalszahlen veröffentlicht. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse. Laut aktuellen Analysen wird ein leichter Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 1,02 Mrd. EUR, während er nun voraussichtlich um 0,00 Prozent auf 1,09 Mrd. EUR sinken wird. Auch beim Gewinn wird es voraussichtlich eine Veränderung geben – ein Anstieg von +56,50 Prozent auf 179,51...