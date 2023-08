Fraport Quartalszahlen: Aktionäre erwarten Umsatz- und Gewinnprognosen in 96 Tagen

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

In knapp 96 Tagen wird das Unternehmen Fraport, das seinen Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland hat, seine Quartalszahlen für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt darauf, welche Umsatz- und Gewinnzahlen sie erwarten können. Zudem stellt sich die Frage, wie sich die Fraport Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Es bleiben nur noch 96 Tage bis zur Veröffentlichung der Quartalszahlen der Fraport Aktie. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 4,39 Mrd. EUR ist dieses Ereignis von großer Bedeutung für Aktionäre und Analysten gleichermaßen. Denn laut Datenanalyse prognostizieren Experten einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte Fraport einen Umsatz von 1,02 Mrd. EUR und es wird erwartet, dass dieser nun um durchschnittlich 0,00...