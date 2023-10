Fraport Quartalsbilanz: Umsatzprognose zeigt +138,27% Anstieg, Aktienkurs könnte steigen

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

In knapp einem halben Jahr wird das Unternehmen Fraport mit Sitz in Frankfurt am Main seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Die Marktteilnehmer sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Fraport Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Derzeit liegt der Börsenwert von Fraport bei 4,57 Mrd. EUR. In 162 Tagen werden die neuen Quartalszahlen veröffentlicht, und sowohl Aktionäre als auch Analysten erwarten gespannt das Ergebnis. Denn aktuellen Datenanalysen zufolge wird ein deutlicher Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal prognostiziert. Im vierten Quartal 2022 wurde ein Umsatz von 826,60 Mio. EUR erzielt, nun wird mit einem Sprung um +138,27 Prozent auf 1,97 Mrd. EUR gerechnet. Auch der Gewinn soll sich voraussichtlich um +275,00 Prozent auf 249,75 Mio. EUR erhöhen.

