Fraport Quartalsbilanz Prognose: Gewinnsteigerung erwartet trotz Umsatzrückgang

Fraport, das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main, wird in 118 Tagen seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Analysten erwarten einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal. Der Gewinn soll hingegen um 40,30% steigen.

Auf Jahressicht sind die Analysten jedoch optimistisch und rechnen mit einem Umsatzanstieg von 14,10% und einem Gewinnwachstum von 146,20%. Der Gewinn pro Aktie soll sich auf 1,43 EUR erhöhen.

Aktionäre haben bereits im Vorfeld auf die Schätzungen der Quartalszahlen reagiert und der Kurs ist in den letzten 30 Tagen um 3,68% gestiegen.

Die Analysten prognostizieren für die kommenden 12 Monate einen Aktienkurs von 57,50 EUR, was einem potentiellen Gewinn von 18,80% entspricht.