Fraport Quartalsbilanz: Erwartungen und Prognosen zur Aktienentwicklung

In weniger als zwei Monaten wird das Unternehmen Fraport, das seinen Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland hat, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden. Außerdem interessiert sie, wie sich die Fraport-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Die Präsentation der neuen Quartalszahlen rückt näher. Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fraport beträgt 4,61 Milliarden Euro. Aktionäre und Analysten warten aufgeregt auf die Ergebnisse. Eine aktuelle Datenanalyse zeigt jedoch, dass die Analystenhäuser mit einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal rechnen. Im dritten Quartal 2022 erzielte Fraport noch einen Umsatz von 1,02 Milliarden Euro. Nun wird ein minimaler Rückgang um 0 Prozent auf 1,09 Milliarden Euro...