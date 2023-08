Fraport Quartalsbilanz: Analysen, Prognosen und Ausblick auf die Aktienentwicklung

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

In knappen 83 Tagen wird das in Frankfurt am Main ansässige Fraport Unternehmen seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Anleger stellen sich die Frage, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen zu rechnen ist und wie sich die Fraport Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Die Fraport Aktie, welche aktuell eine Marktkapitalisierung von 4,61 Mrd. EUR hat, wird in Kürze ihre neuen Quartalszahlen präsentieren. Aktionäre und Analysten halten gespannt Ausschau nach dem Ergebnis. Nach aktuellen Datenanalysen gehen Experten davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum vorherigen Quartal leicht rückläufig sein wird. Im dritten Quartal 2022 erzielte Fraport einen Umsatz von 1,02 Mrd. EUR, während nun ein minimaler Rückgang um 0,00 Prozent auf 1,09 Mrd. EUR prognostiziert wird. Auch der Gewinn soll steigen und...