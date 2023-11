Fraport Quartalsbilanz in 130 Tagen: Umsatzanstieg von +138,27% erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

ARTIKEL:

Bald ist es soweit: In 130 Tagen wird das Unternehmen Fraport, mit Sitz in Frankfurt am Main, seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal vorlegen. Ein spannender Moment für Aktionäre und Analysten gleichermaßen. Schließlich sind sie gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Fraport Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Fraport Aktie, deren aktuelle Marktkapitalisierung bei 4,57 Mrd. EUR liegt, wird also bald ihre neuen Quartalszahlen präsentieren. Dabei gehen Analysten derzeit von einem starken Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorquartal aus. Im 4. Quartal des letzten Jahres erzielte Fraport einen Umsatz von 826,60 Mio. EUR; nun wird jedoch ein Anstieg um satte +138,27 Prozent auf 1,97 Mrd. EUR erwartet. Auch der Gewinn soll sich positiv verändern und voraussichtlich um +275,00 Prozent auf 249,75 Mio. EUR steigen.

Auf Jahressicht sind die Analysten eher optimistisch gestimmt: Der Umsatz soll laut Schätzungen um +138,27 Prozent wachsen bzw., äh ,fallen und der Gewinn sich sogar um +275,00 Prozent erhöhen und bei 458,63 Mio.EUR liegen.Damit bleibt der Gewinn weiterhin positiv und würde gegenüber dem Vorjahr (122.,30 Mio.EUR) deutlich ansteigen.Das Resultat wäre ein Gewinn pro Aktie von 1,43 EUR im Jahresvergleich.

Ein Teil der Aktionäre nimmt die Schätzungen für die Quartalszahlen bereits vorweg. Immerhin hat sich der Kurs in den letzten 30 Tagen um +1,99% verändert.

Analysten schätzen den Einfluss auf den Aktienkurs wie folgt ein: Im Zeitraum von 12 Monaten soll die Aktie bei 58,40 EUR stehen. Das bedeutet laut aktuellem Kurs einen Gewinn von +17,22%. Wer also noch einsteigen möchte, kann basierend auf den Prognosen der Experten mit einem Gewinn von +17,,22% innerhalb eines Jahres rechnen.

Laut Chartanalyse zeigt sich ein deutlich positiver Trend bei Fraport. Der gleitende Durchschnitt über 50 Tage stellt keinerlei Widerstand dar.

Es bleibt spannend zu beobachten, wie sich die Quartalszahlen und der Aktienkurs von Fraport tatsächlich entwickeln werden.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Fraport-Analyse von 09.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich Fraport jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Fraport Aktie

Fraport: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...