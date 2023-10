Fraport-Quartalsbericht: Umsatzsprung und Gewinnsteigerung erwartet in fünf Monaten

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

In etwas mehr als fünf Monaten wird der in Frankfurt am Main ansässige Flughafenbetreiber Fraport seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal veröffentlichen. Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen sie erwarten können und wie sich die Fraport-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Aktuell dauert es nur noch 151 Tage, bis die Fraport-Aktie, deren Marktkapitalisierung bei 4,57 Mrd. EUR liegt, die neuen Quartalszahlen präsentieren wird. Sowohl Aktionäre als auch Analysten erwarten sehnsüchtig das Ergebnis. Denn laut aktuellen Datenanalysen rechnen Analystenhäuser mit einem starken Umsatzwachstum im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im vierten Quartal 2022 erzielte Fraport einen Umsatz von 826,60 Mio. EUR, während jetzt ein Anstieg um +138,27 Prozent auf 1,97 Mrd. EUR erwartet wird. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +275,00 Prozent steigen und bei 249,75 Mio. EUR liegen.

Auf Jahressicht sind die Analysten eher optimistisch gestimmt: Der Umsatz soll um +138,27 Prozent steigen bzw. fallen und der Gewinn um +275 Prozent auf 458,63 Mio. EUR anwachsen – ein weiterhin positiver Trend im Vergleich zum Vorjahr mit einem Gewinn von 122,30 Mio.

EUR.

Einige Aktionäre halten sich jedoch zurück und warten ab. Dies zeigt sich auch in der Kursentwicklung der letzten 30 Tage, bei der ein Rückgang von -12,85 Prozent zu verzeichnen ist.

Die Analysten prognostizieren für einen Zeitraum von einem Jahr einen Aktienkurs von 58,40 EUR. Das würde einer Gewinnsteigerung von +27,21 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs entsprechen. Anleger, die jetzt einsteigen möchten, können laut Expertenschätzungen mit einem Gewinn von +27,21 Prozent auf zwölf Monate rechnen.

Aus charttechnischer Sicht zeigt sich ein deutlicher Abwärtstrend bei Fraport. Der gleitende Durchschnitt 50 bietet keine Unterstützung.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Fraport-Analyse von 18.10. liefert die Antwort:

Wie wird sich Fraport jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Fraport Aktie

Fraport: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...