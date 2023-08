Fraport Quartalsbericht: Aktionäre erwarten Umsatz- und Gewinnzahlen in 70 Tagen

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Die Quartalsbilanz des Unternehmens Fraport aus Frankfurt am Main, Deutschland steht in 70 Tagen an. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Fraport Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

In nur noch 70 Tagen wird das Unternehmen Fraport seine Quartalszahlen vorstellen. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 4,43 Mrd. EUR. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Laut aktuellen Datenanalysen rechnen die Experten mit einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal. Während der Umsatz im 3. Quartal 2022 bei 1,02 Mrd. EUR lag, wird nun ein Rückgang um 0,00% auf 1,09 Mrd. EUR erwartet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +48,40% steigen und bei 170,21 Mio. EUR liegen.

