Fraport: Potenzielles Kursziel bei 61,20 EUR

Die Aktie von Fraport hat in den letzten fünf Handelstagen eine positive Kursentwicklung von +5,53% hingelegt und am gestrigen Tag weitere +0,21% erzielt. Die Analysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 61,20 EUR erreichen könnte.

Insgesamt gibt es neun Bankanalysten mit einer positiven Einschätzung für die Aktie (Kauf), während acht Experten zur Vorsicht raten (halten). Nur ein Experte empfiehlt einen Verkauf der Aktien. Somit liegt der Anteil der Optimisten bei beachtlichen +62,96%.

Zusätzlich wird das Guru-Rating weiterhin als stark bewertet (3.89) angezeigt.