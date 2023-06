Fraport: Potenzial von +27,21% zum Kursziel

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport zeigt sich am Markt stabil und verzeichnete gestern eine Kursentwicklung von +1,73%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich ein Wochenplus von +0,90%, was auf eine neutrale Marktstimmung hindeutet.

Doch laut Bankanalysten ist der aktuelle Kurs der Fraport-Aktie nicht angemessen bewertet. Im Durchschnitt sehen sie das mittelfristige Kursziel bei 61,20 EUR – ein Potenzial von +27,21% gegenüber dem aktuellen Stand. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach den jüngsten neutralen Trends.

Aktuell geben 9 Analysten die Empfehlung “starker Kauf” für die Fraport-Aktie ab und weitere 8 Experten empfehlen einen Kauf. Die Mehrheit (9 Experten) bleibt jedoch neutral mit einem Rating von “halten”. Lediglich 1 Experte sieht in einer sofortigen Verkaufsempfehlung für...