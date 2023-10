Fraport: Potenzial von +27,02% - Kursziel von 61,20 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Laut Analysten ist die Aktie von Fraport aktuell nicht angemessen bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 61,20 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +27,02%.

• Fraport: Der Wert sank am 06.10.2023 um -0,27%

• Das Kurspotenzial beträgt +27,02%, wenn das mittelfristige Kursziel erreicht wird

• Das “Guru-Rating” der Aktie bleibt bei 3,85

Am gestrigen Handelstag verlor die Fraport-Aktie am Finanzmarkt leicht an Wert (-0,27%). Die negativen Ergebnisse der letzten fünf Handelstage (einer vollständigen Woche) betragen insgesamt -1,51%. Damit scheint momentan eine relativ pessimistische Stimmung im Markt zu herrschen.

Trotzdem ist das mittelfristige Kursziel für Fraport laut Durchschnittswert aller Bankanalysten bei 61,20 EUR angesetzt. Ein Erreichen dieses Ziels würde ein erhebliches Potenzial aufzeigen (+27%)....