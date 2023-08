Fraport: Potenzial von +22,67% - Kursziel bei 61,20 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Die Aktie von Fraport hat am gestrigen Tag eine positive Kursentwicklung von +1,55% hingelegt und zeigt damit in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von insgesamt +2,32%. Die Stimmung am Markt ist optimistisch. Bankanalysten sind der Ansicht, dass das wahre mittelfristige Kurspotenzial der Fraport-Aktie bei einem Preisziel von 61,20€ liegt – eine Steigerung um +22,67%.

• Aktuell notiert die Fraport-Aktie mit positivem Trend

• 8 Analysten empfehlen einen starken Kauf

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,81

Aktuell teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung des mittelfristigen Potenzials. Dennoch bewerten acht Experten die Aktie als “stark kaufen”, während weitere acht sie als “kaufen” sehen und zehn Experten ein “halten”-Rating vergeben haben. Lediglich ein Experte sieht momentan einen Verkauf der Anteile als...