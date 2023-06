Fraport: Potenzial für Kursanstieg von knapp 30% - Aktie derzeit unterbewertet

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Nach Einschätzung von Bankanalysten ist die Fraport-Aktie aktuell nicht angemessen bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 61,20 EUR, was einem Potential für Anstieg um rund +29,61% vom aktuellen Kurs entspricht.

• Fraport-Kurs stieg am 14.06.2023 um +0,49%

• Mittelfristiges Kursziel: 61,20 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,89

Mit einem Wertzuwachs von +0,49% am Vortag und insgesamt +2,34% in der vergangenen Handelswoche zeigte sich ein optimistischer Trend an den Finanzmärkten.

Die Meinung der Experten zu diesem Aufschwung fällt eindeutig aus: Insgesamt rechnen sie mit einem mittelfristigen Zielkurs von 61,20 EUR für die Aktie des Unternehmens. Das bedeutet im Falle einer Realisierung einen Gewinnpotenzial in Höhe von fast (+29.61)%.

Allerdings sind nicht alle Analysten gleichermaßen überzeugt davon: Einige...