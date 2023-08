Fraport: Mittelfristiges Kursziel von 61,20 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport wird derzeit nach Ansicht einiger Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 61,20 EUR – eine Steigerung um +27,42% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Fraport stieg gestern um +1,03%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,81

• Anteil optimistischer Analysten beträgt +59,26%

Am gestrigen Handelstag stieg der Wert um weitere +1,03%, womit sich das Ergebnis der vergangenen Woche auf insgesamt +2,19% summierte. Die Stimmung am Markt scheint also relativ positiv zu sein.

Aktuell sind acht Bankanalysten überzeugt davon, dass es sich lohnt in diese Aktie zu investieren und vergeben ein Rating „stark kaufen“. Acht weitere Analysten zeigen sich optimistisch und empfehlen den Kauf der Aktien. Zehn Experten äußern sich neutral zum Wertpapier und bewerten es mit...