Fraport: Kursziel bei 61,20 EUR - Analysten sind optimistisch

Am gestrigen Tag legte die Aktie von Fraport um +1,52% zu. In den vergangenen fünf Handelstagen betrug das Wachstum insgesamt +0,12%, was auf eine relative Neutralität des Marktes hindeutet.

Die Bankanalysten sehen jedoch ein großes Potenzial in der Aktie von Fraport und prognostizieren ein mittelfristiges Kursziel von 61,20 EUR. Falls diese Prognose zutrifft, könnte sich für Investoren ein Gewinnpotenzial in Höhe von +21,82% ergeben. Allerdings gibt es nicht nur optimistische Stimmen unter den Experten.

Während 8 Analysten die Aktie als starkem Kauf empfehlen und weitere 9 sie positiv beurteilen (“Kauf”), halten sich andere Experten zurück oder raten sogar zum Verkauf (insgesamt 19 mit “halten” oder “verkaufen”). Dennoch liegt der Anteil der Optimisten bei über +62%.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,85 und bestätigt...