Fraport: Kursziel bei 61,20 EUR - Aktie unterbewertet?

Die Aktien von Fraport scheinen derzeit nicht angemessen bewertet zu sein. Experten sind sich einig, dass das wahre Kursziel um +21,82% über dem aktuellen Kurs liegt.

• Fraport-Aktie legt am 29.09.2023 um +1,52% zu

• Durchschnittliches Kursziel bei 61,20 EUR

• Guru-Rating unverändert bei 3,85

Am gestrigen Handelstag konnte die Fraport-Aktie einen Anstieg von +1,52% verzeichnen. Über die letzten fünf Tage hinweg lag die Gesamtperformance allerdings nur bei einem moderaten Plus von +0,12%. Der Markt zeigt sich aktuell relativ neutral und es bleibt abzuwarten wie sich der Trend in nächster Zeit entwickelt.

Experten sind jedoch weiterhin optimistisch für die Zukunft der Aktie und setzen das mittelfristige Kursziel im Durchschnitt auf 61,20 EUR (+21,82%). Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Ansicht aufgrund des zuletzt...