Fraport: Kurspotenzial von +25,48%

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Fraport-Aktie einen Rückgang um -0,18%. In den letzten fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse jedoch um insgesamt -1,64%. Die Marktstimmung ist derzeit relativ pessimistisch. Was sagen Analysten?

Aktuell beträgt das mittelfristige Kursziel von Fraport laut Bankanalysten 61,71 EUR mit einem potenziellen Aufwärtspotenzial von +25,48%. Obwohl einige Experten aufgrund des schwachen Trends skeptisch sind, empfehlen 9 Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere 7 schlagen ein “Kauf”-Rating vor. Ein Großteil (8) bewertet sie neutral und nur 1 Experte rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt mit 3,92 unverändert positiv.