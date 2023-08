Fraport: Kurspotenzial von +23,81%

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Die Aktie von Fraport hat nach Ansicht der Analysten ein erhebliches Aufwärtspotenzial. Das momentane Kursziel liegt bei 61,20 EUR und damit um +23,81% über dem aktuellen Kurs.

• Fraport verzeichnete am 23.08.2023 eine negative Entwicklung von -1,04%

• Der Guru-Rating Wert für Fraport beträgt weiterhin 3,81

Gestern gab es an der Börse eine negative Entwicklung von -1,04%. In den letzten fünf Handelstagen konnte jedoch insgesamt ein positiver Trend mit einem Plus von +2,19% verzeichnet werden. Die Stimmung unter Analysten ist klar optimistisch.

Acht Experten bewerten die Aktie als starken Kauf und weitere acht sehen sie mindestens als kaufenswert an. Zehn Experten haben sich neutral positioniert und nur ein Experte empfiehlt einen Verkauf des Papiers.

Das Guru-Rating bleibt stabil bei 3,81.