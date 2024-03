Fraport im Check!

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide wird der 7-Tage-RSI auf 82,35 Punkte geschätzt, was auf eine Überkauftsituation hinweist und daher zu einem "Schlecht"-Rating führt. Im Gegensatz dazu liegt der RSI25 bei 62,11, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch die technische Analyse ergibt ein "Neutral"-Rating, basierend auf dem 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 0,92 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Anlegerstimmung erhält Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide eine "Gut"-Bewertung basierend auf den positiven Diskussionen in den sozialen Medien und den bestätigten Handelssignalen. Insgesamt wird die Aktie mit einem gemischten Rating bewertet, was auf verschiedene Indikatoren und Analysen zurückzuführen ist.