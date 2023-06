Fraport: Bankanalysten prognostizieren Kursziel von 61,20 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Die Aktie von Fraport hat sich in den letzten fünf Handelstagen schlecht entwickelt und verzeichnete einen Rückgang von -2,22%. Gestern fiel der Wert um -0,85%, was die pessimistische Stimmung am Markt widerspiegelt.

Dennoch sind Bankanalysten optimistisch und sehen ein mittelfristiges Kurspotenzial bei 61,20 EUR. Dies würde eine Erhöhung um +33,77% gegenüber dem aktuellen Preis bedeuten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Meinung aufgrund des schwachen Trends der Aktie.

9 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie von Fraport als starkes Investment und weitere 8 Experten bewerten sie als “Kauf”. Die Bewertungen “halten” oder “verkaufen” wurden hingegen seltener ausgesprochen (je 9 bzw. 1).

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,89 stabil.