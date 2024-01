Fraport-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide: Aktienanalyse und Bewertung

Die Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,34%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie, da die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche -6 beträgt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch kaum Änderungen auf und erhält daher eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird die Aktie von Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide mit einem "Gut"-Wert bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt 73,83, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 für 25 Tage beläuft sich auf 46,11, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Das Gesamtbild führt zu einem Rating "Schlecht".

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet. Der GD200 verläuft bei 49,2 EUR, während der Kurs der Aktie bei 53,64 EUR liegt, was einer Abweichung von +9,02 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 52,41 EUR, was einer Abweichung von +2,35 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert klassifiziert. Insgesamt erhält die Aktie ein Rating "Gut".

Insgesamt zeigt die Aktienanalyse eine gemischte Bewertung für Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide, wobei verschiedene Kategorien zu unterschiedlichen Bewertungen führen.