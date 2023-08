Fraport: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 61,20 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Die Aktie von Fraport hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +9,55% verzeichnet. Am gestrigen Tag gab sie allerdings um -0,02% nach. Trotz dessen sind die Bankanalysten der Meinung, dass das wahre Kurspotenzial noch nicht erreicht wurde.

• Fraport am 11.08.2023 mit einem leichten Rückgang von -0,02%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 61,20 EUR

• Guru-Rating bleibt konstant bei 3,81

Das aktuelle durchschnittliche Kursziel für Fraport liegt bei 61,20 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +22,67%, sollten sich die Analysen bewahrheiten.

Aktuell empfehlen acht Experten einen Kauf der Aktie und weitere acht geben eine positive Einschätzung ab.

Allerdings gibt es auch zehn neutrale Bewertungen sowie eine negative Empfehlung zum Verkauf seitens eines Analysten.

Dennoch überwiegt die optimistische Stimmung...