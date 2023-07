Fraport: Analysten sehen Kursziel von 61,20 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport hat in der vergangenen Handelswoche eine positive Entwicklung hingelegt. Am gestrigen Tag stieg sie um +0,82% und summiert sich damit auf einen fünftägigen Anstieg von +1,21%. Die Stimmung am Markt ist daher optimistisch.

Auch die Bankanalysten zeigen sich positiv gestimmt. Sie gehen im Durchschnitt davon aus, dass das mittelfristige Kursziel von Fraport bei 61,20 EUR liegt – dies entspricht einem Kurspotenzial von +24,24%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

9 Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und weitere 8 Experten bewerten sie mit “Kauf”. Insgesamt sind also zwei Drittel der Analysten optimistisch eingestellt (Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,89).