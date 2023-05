Fraport: Analysten sehen Kursziel bei 61,71 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Die Aktie von Fraport zeigt sich am Markt in einer guten Verfassung. Mit einem Plus von +1,46% gestern und insgesamt +6,86% in den letzten fünf Handelstagen lässt sich ein optimistischer Trend erkennen.

Nach Ansicht der Bankanalysten hat die Aktie ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 61,71 EUR – eine Steigerung um +23,42%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung. Während neun Analysten zum Kauf raten und sieben weitere zu einer optimistischen Haltung tendieren, sprechen acht Experten eine neutrale Bewertung aus. Lediglich ein Experte empfiehlt den sofortigen Verkauf der Aktien.

Das Guru-Rating bleibt mit 3,92 unverändert positiv für Fraport.