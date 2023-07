Fraport: Analysten sehen Kursziel bei 61,20 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Die Aktie von Fraport hat in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +2,92% erreicht und am gestrigen Tag sogar um +2,71% zugelegt. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Fraport-Aktie liegt aktuell bei 61,20 EUR – eine Einschätzung, die von durchschnittlich acht Bankanalysten geteilt wird. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, hätte das Unternehmen ein Kurspotenzial von +23,11%. Allerdings gibt es auch Expertenstimmen, die dieser Einschätzung nicht vollständig folgen.

Von insgesamt 27 Analysteneinschätzungen fällt das Guru-Rating mit einer Bewertung von 3,81 auf einer Skala bis zu 5 eher positiv aus. Dabei empfehlen acht der befragten Analysten einen Kauf der Aktie und weitere acht sehen sie als stark kaufenswert an. Zehn Experten positionieren sich neutral und...