Fraport: Analysten sehen Kurspotenzial von +29,37% - Kursziel bei 61,71 EUR

Die Fraport-Aktie ist derzeit laut Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 61,71 EUR, was einem Potenzial von +29,37% entspricht.

• Fraport-Aktie am 26.05.2023 um +0,17%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,92

Am gestrigen Handelstag legte die Aktie um +0,17% zu. In den vergangenen fünf Handelstagen verzeichnete sie jedoch einen Rückgang von -5,47%. Die Stimmung am Markt scheint demnach pessimistisch zu sein.

Von insgesamt 25 Analysten empfehlen derzeit neun die Aktie als “stark kaufen”, während sieben das Rating “kaufen” geben und acht eine neutrale Bewertung von “halten” abgeben. Ein Experte rät sogar zum sofortigen Verkauf der Fraport-Aktien.

Das positive Fazit lautet: Fraports Guru-Rating bleibt stabil auf dem Level “Guru-Rating ALT”.