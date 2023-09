Fraport: Analysten sehen Kurspotenzial von 17,60% auf 61,20 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Die Aktie des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport hat gestern am Finanzmarkt einen positiven Trend verzeichnet und in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von insgesamt +2,97%. Die Marktstimmung ist derzeit relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Fraport liegt bei 61,20 EUR. Dies entspricht einem Kurspotenzial von +17,60%, wenn die Bankanalysten mit ihren Prognosen richtig liegen. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung und teilen diese Einschätzung nach einer jüngsten positiven Kursentwicklung nicht mehr.

Laut aktuellen Analysen empfehlen jedoch immer noch 62,96% der Analysten Fraport als Kauf oder starken Kauf. Nur ein Experte rät zum Verkauf der Aktie.

Aktuell bleibt das Guru-Rating für Fraport unverändert bei 3,85.