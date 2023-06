Fraport: Analysten sehen Kurspotential von +27,90%

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Am gestrigen Handelstag konnte Fraport an der Börse eine marginale negative Entwicklung von -0,21% verbuchen. Beim Blick auf die vergangenen fünf Handelstage zeigt sich jedoch ein leicht positiver Trend in Höhe von +0,86%. Eine genauere Analyse zeigt jedoch auch, dass der Markt momentan eher neutral eingestellt ist.

Die Analysten hingegen sind optimistischer gestimmt. Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel bei 61,20 EUR und bietet damit ein Potential von +27,90%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach den letzten Entwicklungen.

9 Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf und weitere 8 als kaufenswert mit einer optimistischen Sicht. Die meisten Experten (9) bleiben neutral und empfehlen “halten”, während lediglich 1 Experte einen Verkauf empfiehlt.

Zusammengefasst ergibt sich daraus ein Anteil...