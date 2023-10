Fraport: Analysten prognostizieren Kursziel von 61,20 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Die Aktie von Fraport hat in den letzten Tagen eine negative Entwicklung erfahren. Gestern konnte jedoch ein Plus von +1,35% verzeichnet werden. Insgesamt liegt die prozentuale Veränderung der vergangenen Handelswoche bei -4,63%. Die aktuelle Stimmung am Markt ist pessimistisch.

Entgegen dieser Entwicklung sind Bankanalysten der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel für Fraport bei 61,20 EUR liegt und somit ein Potenzial von +29,66% vorhanden ist. Acht Analysten empfehlen einen Kauf der Aktie und neun weitere bewerten sie als “Kauf”. Neun Experten halten sich neutral und nur einer mahnt zum sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,85.