Fraport: Analysten prognostizieren Kursziel von 61,20 EUR

Die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +3,35% verzeichnet und notierte gestern bei einem Minus von -0,46%. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt laut Bankanalysten bei 61,20 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +18,74% gegenüber dem aktuellen Kursniveau. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Zum aktuellen Zeitpunkt empfehlen 8 Analysten den Kauf der Aktie und weitere 9 sehen sie als starkes Kaufsignal an. Weitere 9 Experten empfehlen eine neutrale Haltung (“halten”) und nur einer rät zum Verkauf.

Demnach sind insgesamt noch +62,96% der Analysten optimistisch eingestellt.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt mit einem Wert von 3,85...