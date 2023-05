Fraport: Analysten äußern Zielkurs von 61,71 EUR – Kurspotential bei +29,59%

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Am gestrigen Handelstag legte die Aktie von Fraport an der Börse um -0,06% zu und verzeichnete damit eine negative Bilanz über die vergangenen fünf Handelstage mit einem Rückgang von -2,82%. Die Stimmung am Markt ist somit aktuell eher pessimistisch.

Analysten sind jedoch der Meinung, dass das wahre Potenzial der Aktie noch lange nicht ausgeschöpft ist. Das mittelfristige Kursziel liegt laut Bankanalysten bei 61,71 EUR. Sollten sie Recht behalten, könnte dies Investoren ein Potential von +29,59% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese positive Einschätzung aufgrund des jüngsten schwachen Trends.

Insgesamt empfehlen 16 Analysten die Fraport-Aktie zum Kauf oder Halten und nur einer rät zum Verkauf. Damit liegt der Anteil optimistischer Analysteneinschätzungen bei +64%.

Zusätzlich bleibt das Guru-Rating für...