Fraport: Aktienanalyse mit vielversprechendem Kurspotenzial - 61,20 EUR im Visier

Die Aktie von Fraport erlitt gestern am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -1,40%. In den letzten fünf Handelstagen ergab sich jedoch ein leichter Anstieg um +1,00%, was auf eine relativ neutrale Stimmung des Marktes schließen lässt. Doch wie sieht es langfristig aus?

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für die Fraport-Aktie bei 61,20 EUR gesehen. Dies entspricht einem Potenzial von +21,09% zum aktuellen Kurs. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese optimistische Einschätzung nach der jüngsten neutralen Trendentwicklung.

Von insgesamt 27 Experteneinschätzungen sagen immerhin 17 Kauf oder starkes Kaufen (Anteil der Optimisten: +62,96%). Weitere neun empfehlen “Halten” und nur einer rät klar vom Verkauf ab.

Das bewährte Guru-Rating bleibt unverändert bei guten 3,85 Punkten.