Fraport Aktien: Erwarteter Anstieg trotz aktuellem Abwärtstrend - Quartalszahlen im Fokus

Die Fraport Aktie hat in den letzten Wochen einen deutlichen Abwärtstrend verzeichnet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Tage zeigt keine positive Unterstützung. Analysten rechnen jedoch trotzdem mit einem Anstieg des Aktienkurses auf 57,50 EUR in den nächsten 12 Monaten, was einem Gewinn von 24,81% entspricht.

Es bleibt spannend zu sehen, wie sich die Quartalszahlen für das dritte Quartal entwickeln werden. Die Schätzungen der Analysten deuten auf ein leichtes Umsatzminus im Vergleich zum Vorquartal hin. Allerdings wird ein deutlicher Anstieg des Gewinns erwartet.

Auf Jahressicht sind die Prognosen insgesamt positiv, sowohl was Umsatz als auch Gewinn angeht. Wenn diese Schätzungen eintreffen, können Aktionäre mit einer Steigerung des Gewinns pro Aktie auf 1,43 EUR rechnen.

Es ist wichtig anzumerken, dass dies nur...