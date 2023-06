Fraport: Aktie unterbewertet - Kursziel 61,20 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Die Fraport-Aktie wird derzeit von Analysten als nicht richtig bewertet angesehen. Der Kurs liegt demnach um +33,77% vom eigentlichen Kursziel entfernt.

• Fraport: Am 09.06.2023 mit -0,85%

• Das Kursziel von Fraport beträgt 61,20 EUR

• Guru-Rating von Fraport bleibt bei 3,89

Gestern verzeichnete die Fraport-Aktie einen Rückgang von -0,85% am Finanzmarkt. Damit belaufen sich die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage auf eine negative Entwicklung von -2,22%. Die Stimmung an den Märkten scheint in Anbetracht dessen relativ pessimistisch.

Analysten sind jedoch anderer Meinung und sehen das mittelfristige Kursziel der Aktie bei 61,20 EUR. Demnach besteht ein Potenzial für Investoren in Höhe von +33,77%, sofern die Prognose zutrifft. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach einer schwachen...