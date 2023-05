Fraport: Aktie unterbewertet - Kurspotenzial von +32,10%

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Die Aktie von Fraport lag gestern am Finanzmarkt bei einem Plus von 1,98%. Die vergangenen fünf Handelstage ergaben eine negative Performance von -4,81%, was auf eine aktuell eher pessimistische Stimmung im Markt hindeutet. Doch laut Analysten ist die Aktie aktuell stark unterbewertet.

• Fraport: Am 05.05.2023 mit +1,98%

• Das Kursziel von Fraport liegt bei 61,20 €

• Guru-Rating von Fraport bleibt das selbe mit 3,92

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt durchschnittlich 61,20€ und würde somit ein Potenzial von +32,10% eröffnen. Von neun Analysten wurden starke Kaufempfehlungen ausgesprochen und sieben sind optimistisch eingestellt und sprechen eine Kaufempfehlung aus.

Acht Experten halten jedoch an einer neutralen Bewertung fest und zwei weitere empfehlen den Verkauf der Aktien.

Die positiven Einschätzungen...