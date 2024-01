Fraport Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 84,21 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zu Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide zeigen ein deutlich positives Stimmungsbild. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während auch überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Unternehmens als "Gut" mit vier positiven Handelssignalen und keiner negativen Bewertung.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt wird die Aktie von Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide als unterbewertet angesehen, basierend auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,23 im Vergleich zu 25,32 des Branchen-KGVs. Daher wird eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis ausgesprochen.

In der technischen Analyse zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage einen aktuellen Abstand von +11,57 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt einen positiven Abstand von +5,45 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik.