Fraport Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide hat eine niedrigere Dividendenrendite als der Branchendurchschnitt, wobei die Differenz zu vergleichbaren Unternehmen in der Verkehrsinfrastruktur-Branche bei -6 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt derzeit 12,22 und liegt damit 41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 20. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ist die Diskussionsintensität der Aktie im Netz nur schwach. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine negative Entwicklung, was zu einer weiteren Einschätzung als "Schlecht" führt.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide eine Performance von -1,05 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Verkehrsinfrastruktur-Branche im Durchschnitt um 5 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -6,06 Prozent. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Wert des "Industrie"-Sektors lag die Rendite um 5,72 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie führt.