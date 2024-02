Fraport Aktie: Der nächste große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide hat ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,23, was unter dem Branchendurchschnitt von 25,63 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist. Dies basiert auf fundamentalen Kriterien und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte über den gesamten analysierten Zeitraum hinweg eine positive Tendenz. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide gesprochen. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie von der Redaktion ebenfalls mit "Gut" bewertet.

Die statistische Auswertung großer historischer Datenmengen ergab in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Speziell wurden 9 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation verzeichnet, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, welcher anzeigt, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide-Aktie beträgt derzeit 49,94 EUR, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 54,6 EUR liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt weist hingegen einen letzten Schlusskurs von 54,21 EUR auf, was in der Nähe des gleitenden Durchschnitts liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende weist Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividendenrendite von 0 % auf. Dies liegt 6,07 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt und führt daher zu einer Einstufung als "Schlecht".