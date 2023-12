Fraport Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide als Neutral-Titel eingestuft werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 48,56 und ein RSI25-Wert von 38,28, was beide zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide 0 Prozent in Relation zum aktuellen Aktienkurs und liegt damit nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,95 Prozent. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen vorwiegend positiv gegenüber Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide eingestellt waren. Dies spiegelt sich auch in den überwiegend positiven Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen wider. Ausgehend von dieser Stimmungsanalyse erhält Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide daher ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Verkehrsinfrastruktur) wird die Aktie von Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,96 ergibt sich ein Abstand von 49 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 25,59. Auf fundamentaler Basis erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Empfehlung.