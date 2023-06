Fraport: Aktie ist unterbewertet - Kursziel bei 61,20 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Die Fraport-Aktie wird von Experten derzeit als unterbewertet betrachtet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 61,20 EUR und damit um +29,41% über dem aktuellen Kurs.

• Fraport: Am 01.06.2023 mit -0,57%

• Das Kursziel von Fraport liegt bei 61,20 EUR

• Guru-Rating von Fraport bleibt das selbe mit 3,89

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie einen Rückgang um -0,57%, was zu einer Gesamtperformance von -0,86% in den letzten fünf Börsentagen führte. Der Markt zeigt sich derzeit relativ neutral gestimmt.

Obwohl einige Analysten diese Entwicklung nicht vorhergesehen hatten; ihre einhellige Meinung lautet jedoch weiterhin positiv für die Zukunftsaussichten des Unternehmens.

Das durchschnittliche Kurspotenzial für Investoren beträgt aktuell +29,41%. Während neun Analysten zum Kauf raten und acht weitere eine “Kauf” Bewertung...