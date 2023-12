Fraport Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“, und dazwischen als neutral. Der RSI für Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide liegt bei 43,2 und wird daher als „neutral“ eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 30 und signalisiert eine „gute“ Einschätzung auf diesem Niveau.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnittswert von 0,95 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine „neutral“-Bewertung von unseren Analysten.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Aktie von Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide im vergangenen Jahr eine Rendite von 25,13 Prozent erzielt, was 22,38 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 3,72 Prozent, und Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide liegt aktuell 21,41 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem „gut“.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 48,71 EUR lag. Der letzte Schlusskurs von 54,94 EUR weicht somit um +12,79 Prozent ab, was einer „guten“ Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (50,1 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+9,66 Prozent), und die Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide-Aktie erhält auch hierfür ein „gutes“ Rating. Insgesamt erhält die Aktie also in der einfachen Charttechnik eine „gute“ Bewertung.