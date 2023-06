Fraport: Aktie mit großem Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Die Fraport-Aktie ist laut Analysten momentan unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 61,20 EUR und damit um +26,76% über dem derzeitigen Kurs.

• Fraport notierte am 15.06.2023 mit einem Plus von +0,21%

• Das mittelfristige Kursziel laut Bankanalysten beträgt 61,20 EUR

• Der Guru-Rating bleibt stabil auf dem Wert von 3,89

Am gestrigen Handelstag lag das Plus für die Fraport-Aktie an der Börse bei +0,21%. Die Ergebnisse der vergangenen fünf Tage ergeben eine positive Bilanz von +5,53%. Der Markt zeigt sich somit momentan recht optimistisch.

Ob die Bank-Analysten eine solche Entwicklung vorausgesehen haben? Der allgemeine Tenor deutet darauf hin.

Momentan wird das mittelfristige Kursziel bei 61,20 EUR gesehen. Dieser Meinung schließen sich im Durchschnitt neun Analysten an – sollte dies zutreffen würde es ein Potential in...