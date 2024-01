Fraport Aktie: Das darf nicht passieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Die Dividendenpolitik von Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide wird von Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -6,39 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.

Im Bereich der fundamentalen Analyse wird die Aktie positiv eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell bei 13,23 liegt, was 48 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Verkehrsinfrastruktur-Branche. Dies signalisiert eine Unterbewertung und erhält die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) bei 49,03 EUR, was zu einer positiven Einstufung führt. Der Aktienkurs liegt bei 54,76 EUR, was einem Abstand von +11,69 Prozent entspricht, und der GD50 hat ein Niveau von 51,74 EUR erreicht. Dies führt zu einem "Gut"-Signal, basierend auf den beiden Zeiträumen.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich in letzter Zeit eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung im Bereich des Sentiments und Buzz führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen ist ebenfalls gesunken, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen ein "Schlecht"-Rating.